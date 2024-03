Aa’in Le Mucem Marseille, samedi 3 février 2024.

Aa’in ♫♫♫ Samedi 3 février, 17h00 Le Mucem 10 / 7€

Avec Rebecca Roger Cruz (chant, percussions, zapateado flamenco), Sergio Laguado (guitare, chœurs) et Manuel Alejandro Sánchez (contrebasse, chœurs).

C’est entre Venezuela et Colombie, là où les humains, les animaux et les esprits ne s’arrêtent à aucune frontière, que Aa’in (qui signifie âme en langue wayuu) puise son inspiration.

Restituant l’âme du joropo, genre commun à ces deux cultures, le concert mêle rythmes afro-colombiens et merengue vénézuélien à des mélodies d’ailleurs : jazz, flamenco, tango. Sur les rythmes percussifs du cuatro, les maracas enjouées et les riffs quasi rock d’une contrebasse, jaillit la voix sensuelle de Rebecca Roger Cruz…

Samedi 3 février 2024 à 17h

Tarif plein : 10€ – Tarif réduit : 7€

Auditorium

Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur