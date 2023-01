AA’IN – Festival Au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: île de France

AA’IN – Festival Au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory, 1 février 2023, Paris. Le mercredi 01 février 2023

de 20h30 à 22h00

. payant Plein : 19€ Réduit : 17€ Le rendez-vous des grandes voix du monde. AA’IN signifie « âme » dans la langue wayuu, le peuple indigène dont le territoire ne connaissait pas, originellement, la démarcation entre Venezuela et Colombie. Depuis la nuit des temps et jusqu’à leur fin, la musique scelle l’union entre les différents pans de l’âme humaine. AA’IN puise ses énergies fondamentales dans le répertoire traditionnel de cette région, irradié au cours de l’histoire par les musiques indigènes puis celles importées par les colons espagnols et les esclaves africains. Le joropo de ces plaines transfrontalières, les rythmes afro-colombiens de la cumbia et du currulao, le merengue vénézuélien… Toute une nouvelle tradition retissée par des artistes renforçant leurs trames avec du flamenco ou du jazz. LINE-UP

Rebecca Roger Cruz · chants Percussions

Sergio Laguado · guitare

Manuel Alejandro Sánchez · contrebasse

Miguel Siso · cuatro

Gabriel Nicolas · percussions ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE

Pajarilla / Avril 2022 / Lamastrock – Le Fil d’Ariane / L’autre distribution Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://www.aufildesvoix.com/programmation/helenarecalde/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.aufildesvoix.com/billetterie

