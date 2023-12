AÀGUT + FANFORALE DU DOUZBEKISTAN • Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 13 janvier 2024, Aubervilliers.

Le samedi 13 janvier 2024

de 20h00 à 23h59

.Tout public. payant TARIF SUPER REDUIT : 6.99 EUR

TARIF RÉDUIT : 10.99 EUR

TARIF PLEIN : 12.99 EUR

Pour commencer l’année 2024 en beauté, Aàgut et la Fanforale du Douzbekistan s’associent pour vous proposer une belle fête !

La fusion des chants populaires des montagnes et les percussions et polyrythmies envoutantes d’Aàgut avec les chants balkaniques et cuivres endiablés de la Fanforale du Douzbekistan promettent un moment musical unique mêlant traditions, émotions et énergie festive !

—

AÀGUT

[CHANTS, PERCUS & PATAK]

3 voix de femmes, avec chacune leur personnalité jouent sur scène une partition multiple : tantôt délicates et touchantes, elles peuvent nous emporter jusqu’à la transe. Les percussions ajoutées à ces polyphonies et polyrythmies, apportent une énergie hypnotique puissante qui invitent à la danse avant de revenir au minimalisme et la pureté d’un chant ancestral.

—

FANFORALE DU DOUZBEKISTAN

[CHANTS BALKANIQUES & FANFARE CUIVRÉE]

Le créneau de la Fanforale du Douzbekistan ? Des chants populaires et balkaniques sur lit de fanfare cuivrée ! À l’origine composée de voisins d’un même immeuble du 18ème arrondissement, la troupe s’est étoffée au fil des rencontres. Le Douzbekistan s’étend du métro aérien aux squatts-apéros-de-la-troisième-cour.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lepointfort.com/events/aagut-fanforale-du-douzbekistan/ https://shotgun.live/fr/events/fanforale-du-douzbekistan-aagut

AÀGUT + FANFORALE DU DOUZBEKISTAN • Le Point Fort d’Aubervilliers