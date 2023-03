Le CENTRE DE FORMATION des Arts Céramiques (AAC à Tours) vous invite exceptionnellement autour du tour de potier ! AAC Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Le CENTRE DE FORMATION des Arts Céramiques (AAC à Tours) vous invite exceptionnellement autour du tour de potier ! AAC, 1 avril 2023, Tours. Le CENTRE DE FORMATION des Arts Céramiques (AAC à Tours) vous invite exceptionnellement autour du tour de potier ! 1 et 2 avril AAC L’Atelier des Arts Céramiques est un centre céramique installé à Tours centre depuis près de 13 ans. Il propose à l’année des cours et des stages autour des savoir-faire céramiques que sont : le tournage, le modelage, le décor, l’émaillage ou encore le modelage plâtre.

Des cours Loisirs y sont proposés à l’année par « abonnement » ou « à la carte » ainsi que des stages durant les we ou les vacances scolaires.

Une formation professionnelle y est égalemnt dispensée pour les personnes en reconversion professionnelle.

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T15:00:00+02:00

