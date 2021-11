Aaahh Bibi Mondeville, 5 novembre 2021, Mondeville.

Aaahh Bibi Rue de l’Hôtellerie La Renaissance Mondeville

2021-11-05 – 2021-11-05 Rue de l’Hôtellerie La Renaissance

Mondeville 14120

L’enfant rêve autant qu’il grandit et c’est bien notre âme enfantine que nourrit AaAhh Bibi. En repoussant les frontières, Bibi, petit fils à la recherche d’un grand-père nomade et forain, remonte la piste de ses étoiles et rend hommage au clown universel.

Sans un mot mais jamais sans un rire, c’est au son du cœur à partir d’une matière première onirique que Julien Cottereau impulse un rythme cascadant. Si l’histoire s’écrit avec les gens qui la vivent, elle est finement ciselée et ne laisse place au hasard que dans celui de la rencontre.

Issu du Cirque du Soleil et Molière révélation théâtrale masculine avec Imagine-toi, le clown nous offre cette fois un cirque idéaliste et engagé.

Tout public, dès 7 ans.

Source : La Renaissance ; crédits photo : Karine Letellier

Informations et billetterie en ligne sur le site de la Renaissance.

L’enfant rêve autant qu’il grandit et c’est bien notre âme enfantine que nourrit AaAhh Bibi. En repoussant les frontières, Bibi, petit fils à la recherche d’un grand-père nomade et forain, remonte la piste de ses étoiles et rend…

+33 2 31 35 65 94 https://www.larenaissance-mondeville.fr/

L’enfant rêve autant qu’il grandit et c’est bien notre âme enfantine que nourrit AaAhh Bibi. En repoussant les frontières, Bibi, petit fils à la recherche d’un grand-père nomade et forain, remonte la piste de ses étoiles et rend hommage au clown universel.

Sans un mot mais jamais sans un rire, c’est au son du cœur à partir d’une matière première onirique que Julien Cottereau impulse un rythme cascadant. Si l’histoire s’écrit avec les gens qui la vivent, elle est finement ciselée et ne laisse place au hasard que dans celui de la rencontre.

Issu du Cirque du Soleil et Molière révélation théâtrale masculine avec Imagine-toi, le clown nous offre cette fois un cirque idéaliste et engagé.

Tout public, dès 7 ans.

Source : La Renaissance ; crédits photo : Karine Letellier

Informations et billetterie en ligne sur le site de la Renaissance.

Rue de l’Hôtellerie La Renaissance Mondeville

dernière mise à jour : 2021-10-29 par