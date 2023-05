SALON 2 – 4 ROUES A31 Sortie Maizières les Metz, 7 juin 2023, Hauconcourt.

Hauconcourt,Moselle

SALON 2-4 ROUES

Environ 10 à 15 exposants présents au salon 2 – 4 roues pour présenter les incontournables et nouveautés dans la catégorie 2-4 roues.

L’été approche à grand pas, les moyens de transport économique et écologique sont très appréciable à cette période de l’année : vélos, vélos électriques, scooters, moto, trottinettes, segway, gyropode, etc…. Tout public

Vendredi 2023-06-07 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-10 20:30:00. 0 EUR.

A31 Sortie Maizières les Metz Centre Commercial E.LECLERC

Hauconcourt 57280 Moselle Grand Est



2-4 WHEEL SHOW

Approximately 10 to 15 exhibitors present at the 2 – 4 wheels show to present the must-haves and novelties in the 2-4 wheels category.

Summer is approaching fast, the economic and ecological means of transport are very appreciable at this time of the year: bicycles, electric bikes, scooters, motorcycles, scooters, segway, gyropod, etc…

2-4 ESPECTÁCULO DE RUEDAS

Aproximadamente de 10 a 15 expositores estarán presentes en el salón 2 – 4 ruedas para presentar los must-haves y las novedades de la categoría 2-4 ruedas.

El verano se acerca rápidamente, los medios de transporte económicos y ecológicos son muy apreciados en esta época del año: bicicletas, bicicletas eléctricas, scooters, motos, patinetes, segway, gyropod, etc…

2-4-RAD-MESSE

Etwa 10 bis 15 Aussteller sind auf der Messe 2 – 4 roues anwesend, um die Must-haves und Neuheiten in der Kategorie 2-4 Räder zu präsentieren.

Der Sommer kommt mit großen Schritten näher, und wirtschaftliche und umweltfreundliche Transportmittel sind zu dieser Jahreszeit sehr beliebt: Fahrräder, Elektrofahrräder, Roller, Motorräder, Roller, Segways, Gyropods usw…

Mise à jour le 2023-05-16 par DESTINATION AMNEVILLE