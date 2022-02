A2H Marseille 11e Arrondissement, 1 avril 2022, Marseille 11e Arrondissement.

15 17 Après de multiples reports puis une annulation, A2H débarque enfin à l’Affranchi en 2022.



Son premier coup d’éclat auprès du public fut « Elle ne veut pas » en 2014. Pour la première fois un artiste rap français décentrait le propos du chanteur masculin pour adopter le point de vue de la femme. « Elle ne veut pas » sonnait comme un hashtag avant l’heure. A2H y embrasse déjà certains codes de la chanson française et met en avant de manière décomplexée sa fragilité, ouvrant ainsi en pionner deux ans avant l’heure la voix à un renouveau du rap français, traçant le chemin pour des dizaines d’artistes derrière lui.



Le rookie se transforme alors en pionnier.



Dans sa musique, A2H synthétise toutes ses envies et ses appétits musicaux. Ses titres respirent la sensualité, le touché organique de la Soul et du RnB. Lui-même guitariste de Blues, A2H convie ses vieux démons façon Robert Johnson. Cette synthèse entre le passé et le présent, entre le spleen et la rage donnera naissance au superbe titre « Blues », à la fois ode à cette tristesse originelle et ode à cette mère de toutes les musiques.



Artiste généreux et éternel rider, A2H partage le micro sur ses albums avec ceux qui croisent sa route. On retrouve ainsi sur les disques de ses débuts Nekfeu, Nemir, … L’album « Libre » en 2016 marque une vraie accélération auprès du public, porté par les titres « Pardonnez-moi » et « Une dernière fois » qui referme le chapitre ouvert cinq ans plus tôt par son hymne de jeunesse « Fonsdar ». L’album suivant, “L’amour », paru en 2018, et soutenu par la tournée #fairelamourtour, impose de manière encore plus solide la couleur musicale de A2H auprès du public, porté par les titres « Blues » et « Nudes ». Rappeur-chanteur-compositeur-arrangeur, A2H signe chaque détail de ses disques.

