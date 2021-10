A2H l’affranchi, 1 avril 2022, Marseille.

A2H

l’affranchi, le vendredi 1 avril 2022 à 20:30

Enfin, après multiples reports, A2H re débarque à l’Affranchi (Marseille) en 2022. BILLETTERIE** : 15€ en prévente* / 17€ sur place* Dans tous les points de vente habituels (Cultura, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Geant etc…) sur les sites (Digitick, Fnac Spectacles, Ticketnet etc …) et sur notre site (voir lien tickets) Dans sa musique, A2H synthétise toutes ses envies et ses appétits musicaux. Ses titres respirent la sensualité, le touché organique de la Soul et du RnB. Lui-même guitariste de Blues, A2H convie ses vieux démons façon Robert Johnson. Cette synthèse entre le passé et le présent, entre le spleen et la rage donnera naissance au superbe titre “Blues”, à la fois ode à cette tristesse originelle et ode à cette mère de toutes les musiques. Avec plus de 200 concerts depuis ses débuts, A2H s’est forgé une réputation largement justifiée de véritable bête de scène offrant un show, un grand, accompagné de sa fidèle guitare et de ses musiciens, The Playerz, à la batterie et au clavier. Assis sur une discographie impeccable s’étalant sur 10 ans, comptant 17 projets et près de 200 titres, A2H signe l’un des plus beaux runs du rap français et ce à l’aube d’une carrière qui ne demande qu’à exploser. *Attention: Les personnes n’ayant pas la carte d’adhésion à l’Affranchi 2022 devront s’acquitter de 2€ en plus sur place ** Accès uniquement sur présentation d’un pass sanitaire Covid-19 valide.

15€ en prévente / 17€ sur place

l’affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône



