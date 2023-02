A2H LA MOBA, 14 avril 2023, BAGNOLS SUR CEZE.

A2H LA MOBA. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 19:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LA MOBA (1-1114182 / 83 / 84 ) présente : ce spectacle. Gratuit pour les moins de 12 ans. En 2014, A2H fait son premier coup d’éclat auprès du public avec « Elle ne veut pas ». Il y embrasse déjà certains codes de la chanson française, tout en mettant en avant de manière décomplexée sa fragilité. Il ouvre ainsi en pionnier, deux ans avant l’heure, la voix à un renouveau du rap français, traçant le chemin pour des dizaines d’artistes derrière lui. Dans sa musique, A2H synthétise toutes ses envies et ses appétits musicaux. Artiste généreux, éternel rider et musicien accompli, avec plus de 200 concerts depuis ses débuts, A2H s’est forgé une réputation largement justifiée de véritable bête de scène. La rentrée 2021 est marquée pour A2H par un gros buzz avec son titre « Le cœur des filles » qui se retrouve dans les tops TikTok, Shazam, Spotify et tops singles. En 2022, A2H continue d’affirmer sa place si singulière sur la scène française portée par un talent protéiforme, délivrant une musique qui touche l’excellence et un parcours sans faute. A2H revient ainsi auprès du public avec un double album « Une rose et une lame », synthétisant ses deux facettes, « Une rose » étant le volet plus chanté et « Une lame » étant le volet rap.

LA MOBA BAGNOLS SUR CEZE 400 ave de la roquette Gard

