Le samedi 10 juillet 2021

de 20h à 23h59

gratuit

Le groupe d’artistes A Wall Is A Screen est de retour à Paris pour une déambulation cinématographique dans le Parc de la Villette. Grâce à ses interventions temporaires et spécifiques au lieu, A Wall Is A Screen ouvre de nouvelles perspectives et redéfinit l’espace public. À l’occasion d’une promenade reliant visuellement Paris et Hambourg seront montrés divers films expérimentaux sous le mantra « Traduire l’espace ». Depuis 2003, le collectif artistique A Wall Is A Screen voyage avec des courts métrages. Le groupe a déjà présenté des déambulations cinématographiques au Japon, au Canada, en Autriche et en Inde – également avec le soutien du Goethe-Institut. Détails Prix : Entrée libre

Lieu : Rue Edgar Varèse, derrière le conservatoire (devant le jardin de la petite halle)

Contact :Goethe-Institut Paris 0144439282 info-paris@goethe.de

