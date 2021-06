Paris Parc de la Villette Paris A Wall Is A Screen Parc de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

A Wall Is A Screen Parc de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. A Wall Is A Screen

Parc de la Villette, le samedi 10 juillet à 22:00

Grâce à ses interventions temporaires et spécifiques au lieu, A Wall Is A Screen ouvre de nouvelles perspectives et redéfinit l’espace public. À l’occasion d’une promenade reliant visuellement Paris et Hambourg seront montrés divers films expérimentaux sous le mantra « Traduire l’espace ». Depuis 2003, le collectif artistique A Wall Is A Screen voyage avec des courts métrages. Le groupe a déjà présenté des déambulations cinématographiques au Japon, au Canada, en Autriche et en Inde – également avec le soutien du Goethe-Institut. **Détails** Prix : Entrée libre Lieu : Rue Edgar Varèse, derrière le conservatoire (devant le jardin de la petite halle) Le groupe d’artistes A Wall Is A Screen est de retour à Paris pour une déambulation cinématographique dans le Parc de la Villette. Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Paris Quartier de la Villette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T22:00:00 2021-07-10T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Ville Paris lieuville Parc de la Villette Paris