A Vuci longa
Cité de la Musique de Marseille – L'Auditorium, Médiathèque
4 Rue Bernard du Bois
Marseille 1er Arrondissement

2022-04-30 20:30:00

Polyvocalite paysanne de Sicile



Trois femmes, trois chanteuses, aux parcours riches et différents, qui se rejoignent dans la même passion pour les manifestations de la vocalité dans la culture populaire sicilienne. Parfois rugueuses, dissonantes ou bien univers qui reste aujourd’hui peu exploré, même sur la scène musicale sicilienne.



MAURA GUERRERA (VOIX TAMBOURIN)

ORIANA CIVILE (CHANT)

Cité de la Musique de Marseille – L'Auditorium, Médiathèque
4 Rue Bernard du Bois
Marseille 1er Arrondissement

