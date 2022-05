À VRAI DIRE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Le projet pédagogique 2021-2022 s’appuie sur “Circulez il n’y a rien à voir”, exposition de l’automne 2021 à la Fondation. Axée principalement autour de la parole, cette exposition-expérience a permis aux élèves et aux étudiants, accompagnés par leurs enseignants de travailler à leur tour sur des questions essentielles à l’origine de toute expérience esthétique forte :

qu’est-ce qu’une exposition ? Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Comment nous est-elle transmise ? Comment en parlons-nous ? Que gardons-nous d’une rencontre artistique, pourquoi et combien de temps ? “À vrai dire” permet de découvrir comment les élèves se sont saisis plastiquement de ces fondamentaux de la vie de l’œuvre et de son exposition. Restitution du projet pédagogique.

29 établissements scolaires exposent à la Fondation espace écureuil !

+33 5 62 30 23 30
http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/

