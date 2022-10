A vous Lire Elire Créon, 22 octobre 2022, Créon.

A vous Lire Elire

1 Rue Montesquieu Créon Gironde OT de l’Entre-deux-Mers

2022-10-22 15:00:00 – 2022-10-22 20:00:00

Créon

Gironde

Créon

EUR 0 0 Lire élire propose aux jeunes lecteurs et lectrices une rencontre avec Max Ducos, auteur-illustrateur, et Sophie Robin, comédienne et metteuse en scène. Max Ducos parlera de ses livres, de son rapport à la lecture et à la peinture, dans son enfance et dans sa construction d’auteur, entrecoupé de lectures d’extraits choisis et lus par Sophie Robin.

Bord de scène, dédicace et collation auront lieu après les représentations.

Pensez à réserver (à partir de 6 ans).

+33 5 57 34 54 44

Département Gironde

Créon

