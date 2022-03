À VOUS LES STUDIOS : AS LIFE DRIVES US + CERBERA + VACARMADEUS File7, 15 avril 2022, Magny-le-Hongre.

À VOUS LES STUDIOS : AS LIFE DRIVES US + CERBERA + VACARMADEUS

File7, le vendredi 15 avril à 20:30

Les studios envahissent la scène du Club ! File7 met en avant les musiciennes qui répètent dans ses studios avec une soirée 100% découverte à domicile. Pour cette première carte blanche « À vous les studios », partez à la rencontre de trois pépites rock/metal de la scène locale. As Life Drives Us, Cerbera et Vacarmadeus vous présentent leur univers musical à tour de rôle. AS LIFE DRIVES US : As Life Drives Us est un projet de metal moderne, basant son identité musicale sur une instrumentation lourde et sur le travail de textures sonores, se traduisant par une musique brutale, sombre et visuelle. CERBERA : Tirant son nom de la mythologie, Cerbera est un monstre assoiffé de metal aux atmosphères crépusculaires et prenantes. Récemment, le trio sort son premier titre « Soothsayer » sur le label Noctis Records. VACARMADEUS : Après avoir progressé séparément dans plusieurs formations, Arthur (batterie) et Julien (guitare et chant) se rencontrent en 2019. Le principe est simple : rester à deux et faire la musique la plus efficace possible. En résulte une chose puissante à la rencontre du garage rock et du metal.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Vendredi 15 avril // Ouverture du Club : 18h30 – Début concerts : 20h30 // Rock-Metal // Club

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T23:00:00