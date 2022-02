A vous les manettes ! Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue

A vous les manettes !
Médiathèque La Croisée des mots
12 place des canadiens
Thue et Mue

2022-02-16 15:30:00 – 2022-02-16 17:30:00

Thue et Mue Calvados Thue et Mue La Croisée des Mots, c’est aussi du jeu vidéo !

Pour lancer ce nouveau service et le faire découvrir, nous vous proposons un après-midi sur le jeu vidéo Overcoocked : en équipe de 2 à 4 joueurs, relevez le défi et remplissez le plus de commandes possibles dans cette cuisine farfelue qui vous demandera organisation et communication.

Les équipes se relaieront pour passer les niveaux du jeu, et relever des défis toujours plus fous.

Médiathèque La Croisée des mots
12 place des canadiens
Thue et Mue

