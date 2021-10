“À vous de juger” : projection et débat Bibliothèque universitaire Centre, 9 novembre 2021, Rennes.

### Projection du documentaire « À vous de juger » le 9 novembre 2021, à 19h30, à la BU Centre. « À vous de juger » est un documentaire réalisé en 2019 par Brigitte Chevet, autrice et réalisatrice rennaise. Il dure 52 minutes. Production 13 Productions et France 3 Bretagne. **Genre** : film d’interviews de citoyens jurés, mis en scène dans la Cour d’assises de Rennes. **Résumé du film** : Il n’existe pas d’expérience démocratique plus inoubliable que celle d’être juré d’assises. En France, 23 000 personnes sont tirées au sort chaque année sur les listes électorales. 10 anciens jurés nous racontent les différents étapes de leur procès, les affaires qu’ils ont rencontrées, la difficulté et l’intérêt à juger sans être un spécialiste. Les émotions éprouvées, les doutes et les prises de consciences suscitées par une telle traversée du monde judiciaire. Leurs témoignages sont recueillis dans le décor grandiose de la Cour d’Assises de Rennes. La projection sera suivie d’un **débat** avec **Brigitte Chevet** et **François Lavallière**, **magistrat** : venez échanger avec eux autour de la question du juré de cour d’assises, rôle que nous pouvons tous être amené à jouer un jour. **Gratuit sur inscription.** Limité à 50 personnes. Entrée à partir de 19h par le cloître de la Faculté des Sciences Économiques. [Inscrivez-vous !](https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/vous-de-juger) _En cas d’indisponibilité, merci de nous prévenir le plus rapidement possible via le contact reçu dans l’email de confirmation._ **Informations Covid-19 :** Votre **passe sanitaire** sera contrôlé à l’entrée de la BU. Le **port du masque** reste obligatoire dès l’entrée du bâtiment et pour toute la durée de l’événement. Pour le respect, la sécurité et le confort de tous et toutes, nous vous remercions de respecter les contraintes sanitaires imposées.

