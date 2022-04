À vous de Jouer ! – Stage Cepravoi L’Alliage, 7 mai 2022, Olivet.

À vous de Jouer ! – Stage Cepravoi

L’Alliage, le samedi 7 mai à 10:00

Jeux et mouvements pour les pratiques collectives chantées. Les ateliers « À vous de jouer » sont les nouveaux rendez-vous du Cepravoi destinés à tous les chanteurs et choristes, novices ou confirmés, motivés par l’aventure du collectif, du jeu, du mouvement et de la créativité. Le temps d’une journée, (re)Découvrez comment se rencontrer, se relier aux autres et « faire chœur », dans la bonne humeur. Prenez un groupe de parfaits inconnus et, à travers la pratique de brise-glace, de jeux de rythmes, de jeux vocaux et autres exercices d’improvisation, donnez-leur l’occasion d’expérimenter une approche ludique, décontractante et inclusive de la « mise en chœur ». Quelle expérience du chant choral pourra bien naître de cette préparation singulière ? Nous avons hâte de le découvrir avec vous ! Pendant cet atelier, les jeux proposés vous aideront à « briser la glace », c’est-à-dire, à vous sentir plus rapidement à l’aise dans le groupe. Tout en faisant appel à votre mémoire, à votre capacité à coopérer, à imiter ou à inventer, les exercices alterneront les moments de concentration et de détente, favorisant ainsi votre capacité de régénération et d’apprentissage et vous mesurerez le formidable impact de cette approche sur le son du chœur. La musique est un jeu, à vous de jouer ! Formateur : Mathis CAPIAUX ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Tarif : 60 € Tarif réduit (early bird) pour toute inscription avant le 18 avril minuit : 45 € + 6€ d’adhésion au Cepravoi Inscription : [https://my.weezevent.com/atelier-a-vous-de-jouer-olivet](https://my.weezevent.com/atelier-a-vous-de-jouer-olivet) Date limite d’inscription : 4 mai ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Pré-requis : – Un esprit ouvert et curieux – Aimer s’amuser – Adorer chanter (même si c’est dans votre salle de bain !) Contenu : – Séries de jeux (brise-glace, jeux de rythme, jeux vocaux) tirés du livre « Les Brise-glace » ; – Exercices corporels ; – Exercice de mise en voix ; – 1 à 2 chants (apprentissage oral) Déroulement : 9h45 : accueil 10h00 : atelier 12h30 : pause déjeuner 14h00 : atelier 17h00 : fin Public : – Chanteurs débutants, venez découvrir les bases d’une pratique du chant en collectif, dans la décontraction, le jeu et le lien à l’autre. – Choristes ou chanteurs aguerris, vous appréhenderez le travail en collectif par des interactions avec tous les membres du groupe et expérimenterez l’importance (et parfois le défi !) du mouvement au service du rythme ou de la créativité. – Chefs de chœurs, professeurs de musique ou de l’enseignement musical, musiciens intervenants, vous expérimenterez « grandeur nature » de nombreux exercices (et leurs variantes) issus de l’ouvrage « Les Brise-Glace » édité par le Cepravoi, et enrichirez votre boite à outils. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Plus d’informations sur le stage : [https://www.cepravoi.fr/stages/a-vous-de-jouer-2/](https://www.cepravoi.fr/stages/a-vous-de-jouer-2/) Retrouvez ce stage à Belleville-sur-Loire le samedi 30 avril 2022

L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T17:00:00