A vous de jouer : Murder Party (enfants dès 10 ans et ado-adultes) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

A vous de jouer : Murder Party (enfants dès 10 ans et ado-adultes) Médiathèque Jean-Pierre Melville, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 19h00 à 21h15

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit Sur réservation La soirée mensuelle de jeux de société « A vous de jouer » cède la place à une « murder party » élaborée et animée par les élèves du conservatoire du 13e. A vous de mener l’enquête ! Le directeur de la bibliothèque vient d’être assassiné, il y a une heure à peine, au premier étage. Tout était prêt pour l’ouverture de la soirée « A vous de jouer » : le public s’impatientait, l’ensemble de flûtes du conservatoire, venu pour l’occasion, s’apprêtait à jouer, lorsque la nouvelle est tombée. Les portes ont aussitôt été fermées, et aucun des protagonistes du drame n’a pu s’échapper. Ils sont tous là, abasourdis, à tourner autour de la scène du crime, visible par tous. Qui a bien pu commettre un tel acte, en pleine journée, dans un lieu public ? Durant les deux heures de ce jeu, les participants vont, par équipe, devoir mener l’enquête, collecter des indices, interroger les suspects, mettre à jour leurs secrets, et faire les bonnes déductions afin de découvrir le meurtrier et le mobile de son geste. Toutes les 30 minutes, une courte scène sera jouée par les comédiens, au cours de laquelle les personnages lèveront un peu plus le voile sur les dessous de l’histoire. Mais il est peu probable que cela suffise pour élucider une affaire décidément bien embrouillée. A l’issue de l’enquête, chaque équipe désignera son coupable, et le meneur de jeu révèlera ce qui s’est réellement passé. Il va de soi que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite… Les enfants peuvent jouer à partir de dix ans. Un jeu élaboré et animé par les élèves de la classe de Cycle Spécialisé Art Dramatique du CMA13-CRR enseignant : Olivier BESSON L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE ANIMATION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 18 AVRIL. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Murder Party

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

A vous de jouer : Murder Party (enfants dès 10 ans et ado-adultes) Médiathèque Jean-Pierre Melville 2023-05-26 was last modified: by A vous de jouer : Murder Party (enfants dès 10 ans et ado-adultes) Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 26 mai 2023 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris

Paris Paris