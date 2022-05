A vous de jouer ! Médiathèque de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Vienne

A vous de jouer ! Médiathèque de Lencloître, 11 juin 2022, Lencloître. A vous de jouer !

Médiathèque de Lencloître, le samedi 11 juin à 09:30

Venez jouer en solo, en famille ou entre copains à différents jeux lors de cette matinée jeux animée par la ludothèque de Grand Ghâtellerault. Tout public. Inscription recommandée.

Sur inscription.

Jeux de société Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T09:30:00 2022-06-11T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lencloître, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Lencloître Adresse 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Ville Lencloître lieuville Médiathèque de Lencloître Lencloître Departement Vienne

Médiathèque de Lencloître Lencloître Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lencloitre/

A vous de jouer ! Médiathèque de Lencloître 2022-06-11 was last modified: by A vous de jouer ! Médiathèque de Lencloître Médiathèque de Lencloître 11 juin 2022 Lencloître Médiathèque de Lencloître Lencloître

Lencloître Vienne