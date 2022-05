[A vous de jouer] Dieppe, 26 mai 2022, Dieppe.

[A vous de jouer] Dieppe

2022-05-26 – 2022-05-26

Dieppe Seine-Maritime

Outre les traditionnelles marches, le services des Sports de la Ville de Dieppe vous proposera des animations, comme le kart à pédales, un château gonflable…

Le réseau D’Lire vous proposera différents espaces, comme les Kapla, les jeux de société en famille, les jeux en tête à tête, les jeux nomades…Des services municipaux, associations et centres-sociaux vous proposeront également des animations (Maison Jacques-Prévert, Dieppe ville d’art et d’histoire…) sans oublier les ”Olympiades verticales” de la la compagnie In Fine.

Dieppe

