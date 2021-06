« A vous de jouer : de 3 à 90 ans, jeux et divertissement d’avant-hier, d’hier et d’aujourd’hui » Restaurant municipal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Chamond.

« A vous de jouer : de 3 à 90 ans, jeux et divertissement d’avant-hier, d’hier et d’aujourd’hui »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Restaurant municipal

Croiser des fuseaux, « tisser et tresser des fils manuellement » (CEDF Le Puy en Velay)… faire de la dentelle aux fuseaux… De 1407, date à laquelle la légende ponote dit qu’Isabelle Mamour croisa ses « navettes de fils » pour « décorer le manteau de la Vierge Noire du Puy » (CEDF), à nos jours, la dentelle aux fuseaux, aux mains de dentellières habiles et patientes, a vécu, parfois survécu… et elle est toujours là… Folie des Grands des cours royales aux XVIIème et XVIIIème siècles prêts à se ruiner pour une pièce de dentelle, maigre subside pour les petites mains laborieuses qui s’échininaient pour la confectionner, elle est inscrite en fils de lin, de soie, d’or, d’argent… dans notre patrimoine culturel prestigieux, métier d’Art à part entière, « au cœur du design le plus contemporain et de la tradition la plus rigoureuse ». (Jean Charles Durand) Elle fait les belles heures des écoles, ateliers, clubs qui la transmettent pour qu’elle perdure. Si les tables ne s’enorgueillissent plus de nappes et napperons, ni les cous de fraises, ni les manches d’engageantes… les pièces actuelles ne perdent rien du charme, de l’originalité ou du savoir-faire de leurs aînées. Pour cette exposition, A.R.C.O.M.A.* vous invite : • à découvrir, redécouvrir, essayer, courir et rire avec les jeux de nos aînés : bilboquet, chamboule-tout, Dinky Toys, boules à clous… • à découvrir aussi les divertissements, les « ouvrages de dames » d’autrefois encore exercés de nos jours : broderie, tapisserie… • à vous imprégner de l’ambiance des veillées en famille : contes, fables, chansons, musiques… dont les titres sont illustrés par nos réalisations. • à venir suivre le cheminement des fils et le « tintinabullis » des fuseaux sur notre carreau pendant nos démonstrations. • à vous initier aux bases de la dentelle aux fuseaux. ****** *) A.R.C.O.M.A. : Association pour la Recherche et la Conservation des Outils des Métiers de l’Artisanat. [[https://www.arcoma.fr](https://www.arcoma.fr)](https://www.arcoma.fr) Pour nous joindre : [[levillagedescopines@gmail.com](mailto:levillagedescopines@gmail.com)](mailto:levillagedescopines@gmail.com) ou [[arcoma2012@yahoo.fr](mailto:arcoma2012@yahoo.fr)](mailto:arcoma2012@yahoo.fr)

Entrée libre

A vous de jouer, jeux anciens et objets domestiques de nos aînés.

Restaurant municipal 4 rue du Garat 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond Le Colombier Est Loire



2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00