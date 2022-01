À vous de jouer ! • David Walter Trio Kréyol & l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

À vous de jouer ! • David Walter Trio Kréyol & l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives Le Grand Sud, 19 mars 2022, Lille. À vous de jouer ! • David Walter Trio Kréyol & l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives

Le Grand Sud, le samedi 19 mars à 19:00

Après un concert qui avait enflammé Le Grand Sud en 2021, David Walters revient à l’occasion du festival « À vous de jouer ! », dédié aux pratiques amateurs. En exclusivité, il réunira son trio Kréyol et les musiciens amateurs de l’Orchestre de l’Harmonie de Fives autour de son répertoire. > Réservation et passe sanitaire indispensables

Gratuit, sur réservation

Un concert harmonique inédit qui réunit David Walters et son trio Kréyol avec les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Lille Fives Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Grand Sud Adresse 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Ville Lille lieuville Le Grand Sud Lille Departement Nord

Le Grand Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

À vous de jouer ! • David Walter Trio Kréyol & l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives Le Grand Sud 2022-03-19 was last modified: by À vous de jouer ! • David Walter Trio Kréyol & l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives Le Grand Sud Le Grand Sud 19 mars 2022 Le Grand Sud Lille lille

Lille Nord