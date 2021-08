Nevers Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Nevers Nevers, Nièvre A VOUS DE JOUER ! Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

A VOUS DE JOUER ! Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, 7 septembre 2021, Nevers. A VOUS DE JOUER !

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, le mardi 7 septembre à 17:30

Le conservatoire à Rayonnment Départemental de Musique et d’Art Dramatique de Nevers propose aux enfants et aux plus grands de venir decourvrir nos instruments de Musique …(Vilon, Violoncelle, Alto, contrebasse, guitare classique, guitare amplifiée, batterie, piano, percussions, clarinette, flûte traversière, hautbois, saxophone, cor, trombone, trompette, tuba, vieille, cornemuse…) * PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNES DE 18 ANS ET PLUS

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire pour les personnes majeures

A VOUS DE JOUER ! Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers Allée des Ursulines 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-07T17:30:00 2021-09-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Nevers Adresse Allée des Ursulines 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Nevers Nevers