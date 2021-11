Mézidon Vallée d'Auge Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Calvados, Mézidon Vallée d'Auge A vous de jouer ! Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

A vous de jouer ! Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, 25 mai 2022, Mézidon Vallée d'Auge. A vous de jouer !

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, le mercredi 25 mai 2022 à 15:00

Quarto, Carrom, passe-trappe, mikado… Les bibliothécaires vous font découvrir des jeux en version bois XXL. Pour jouer en famille, entre amis, ou avez des inconnus !

Gratuit

FÊTE MONDIALE DU JEU Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Adresse 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge