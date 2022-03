À vous de jouer ! / Après-midi jeux Médiathèque le Nautilus VILLEPREUX Catégorie d’évènement: Villepreux

du mercredi 11 mai au mercredi 15 juin à Médiathèque le Nautilus

Les médiathèques proposent des rendez-vous jeux toute l’année, jeux de société, de plateau ou jeux vidéo. Avec À vous de jouer ! Retrouvez toutes les sessions sur l’agenda [e-mediatheque.sqy.fr](https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/Default/search.aspx?SC=AGENDA&QUERY_LABEL=#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:’*:*’,ResultSize:-1,ScenarioCode:AGENDA,SearchContext:0,SearchLabel:”)))

Accès libre

Et si on jouait cet après-midi ? Partagez un moment convivial en famille ou entre amis autour d’une sélection de jeux pour tous les âges. Médiathèque le Nautilus 12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T17:30:00;2022-06-15T14:30:00 2022-06-15T17:30:00

