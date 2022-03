À vous de Joué ! Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

À vous de Joué ! Joué-lès-Tours, 13 avril 2022, Joué-lès-Tours. À vous de Joué ! Joué-lès-Tours

2022-04-13 15:30:00 – 2022-04-13 17:30:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Jeux de société pour petits et grands.

Atelier jeux de société proposé par le secteur jeunesse de la médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique. Gratuit, sur réservation (02.47.73.32.04). Jeux de société pour petits et grands.

Atelier jeux de société proposé par le secteur jeunesse de la médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique. Gratuit, sur réservation (02.47.73.32.04). +33 2 47 73 32 04 https://mediatheque.jouelestours.fr/ Jeux de société pour petits et grands.

Atelier jeux de société proposé par le secteur jeunesse de la médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique. Gratuit, sur réservation (02.47.73.32.04). Ville de Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-01-06 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Ville Joué-lès-Tours lieuville Joué-lès-Tours Departement Indre-et-Loire

À vous de Joué ! Joué-lès-Tours 2022-04-13 was last modified: by À vous de Joué ! Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 13 avril 2022 Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire