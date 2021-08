Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers à vous de faire votre panier! Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers

à vous de faire votre panier! Villaines-les-Rochers, 19 septembre 2021, Villaines-les-Rochers. à vous de faire votre panier! 2021-09-19 – 2021-09-19

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire Villaines-les-Rochers 8 EUR Journée du patrimoine à la découverte d’un atelier d’une artisane et de ses expériences autour de l’osier.

Après avoir visité l’oseraie, l’atelier, la boutique et les deux galeries chacun est invité à réaliser une petite initiation à l’osier pour repartir fier de sa réalisation.

À partir de 3 ans, enfants, adultes, famille, groupes. Sur réservation. 06 21 73 09 40 Journée du patrimoine à la découverte d’un atelier d’une artisane et de ses expériences autour de l’osier.

Après avoir visité l’oseraie, l’atelier, la boutique et les deux galeries chacun est invité à réaliser une petite initiation à l’osier pour repartir fier de sa réalisation. mhelenemetezeau@gmail.com +33 2 47 44 96 04 https://lespaniersdhelene.com/ Journée du patrimoine à la découverte d’un atelier d’une artisane et de ses expériences autour de l’osier.

Après avoir visité l’oseraie, l’atelier, la boutique et les deux galeries chacun est invité à réaliser une petite initiation à l’osier pour repartir fier de sa réalisation.

À partir de 3 ans, enfants, adultes, famille, groupes. Sur réservation. 06 21 73 09 40 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Lieu Villaines-les-Rochers Adresse Ville Villaines-les-Rochers lieuville 47.2238#0.49582