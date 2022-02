À VOUS DE CHOISIR, L’EXPOSITION PARTICIPATIVE Toulouse, 18 février 2022, Toulouse.

À VOUS DE CHOISIR, L’EXPOSITION PARTICIPATIVE LES ABATTOIRS, MUSEE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 76 Allée Charles de Fitte Toulouse

2022-02-18 – 2022-12-31 LES ABATTOIRS, MUSEE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 76 Allée Charles de Fitte

Toulouse Haute-Garonne

9 EUR Le vote, ouvert du 20 décembre 2021 au 10 janvier 2022, s’est fait directement aux Abattoirs ou en ligne sur un site dédié.

Pour cette exposition, ce n’est pas moins de 585 personnes qui ont pu voter élisant ainsi 18 premières œuvres qui seront présentées dans 1er et 2nd sous-sols des Abattoirs.

Parmi elles, nous pourrons y retrouver « La réalité n’existe pas » d’ALP LE COLLECTIF, « Still here » d’Eduardo T. BASUALDO, « Visceras por tanguillos » de Pilar ALBARRACÍN, « Chat boxeur » d’Alain SÉCHAS, « Mes voeux » d’Annette MESSAGER, Greenham Common » de Margaret HARRISON mais aussi « Peinture 222 x 400 cm, 3 mars 84 » de Pierre SOULAGES et bien d’autres…

Pour la première fois, les Abattoirs proposent au public de choisir les œuvres qui feront l’exposition.

+33 5 34 51 10 60 http://www.lesabattoirs.org/

LES ABATTOIRS, MUSEE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 76 Allée Charles de Fitte Toulouse

