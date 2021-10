Genève Cité Seniors Genève A votre santé Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mardi 2 novembre au mardi 7 décembre à Cité Seniors

* 2 novembre – **Le microbiote** avec le Dr Nadir Boumendjel, FMH médecine interne générale et gériatrie * 7 décembre – **Les maladies psychiques** avec la Dre Irene Bonada, FMH médecine interne générale et gériatrie, et le Dr Cyrus Hazeghi, FMH Psychiatrie et Psychothérapie Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2020-09/Programme-cite-seniors-octobre-janvier-21.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit

Rencontres avec des gériatres autour de thèmes touchant à la santé des seniors Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

