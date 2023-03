À VOTRE ATTENTION – SPECTACLE SUR MESURE Salle des Fêtes Cornimont Catégories d’Évènement: Cornimont

À VOTRE ATTENTION – SPECTACLE SUR MESURE Salle des Fêtes, 4 mars 2023, Cornimont

Vosges Venez découvrir le panorama subjectif et narratif de la salle des fêtes, de son passé, de son environnement, dans un spectacle mêlant cirque, danse, vidéo, théâtre, installation… Une création de la compagnie L’un Passe. Entrée libre. contact@ecsp-cornimont.org +33 3 29 25 42 83 https://cielunpasse.wixsite.com/lunpasse Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont

