2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-04 17:00:00

Fénay Côte-d’Or Fénay Lors de ce rendez-vous annuel des passionnés de l’emblème de notre association, nous arpenterons quelques sites afin de traquer le Sabot de Vénus, la plus grande orchidée d’Europe. Cette journée participe au suivi scientifique et à la connaissance de cette incroyable orchidée dans une atmosphère de convivialité ! carine.duthu@cen-bourgogne.fr +33 3 80 79 25 96 https://www.cen-bourgogne.fr/fr/a-vos-yeux-prets-comptez_604.html Lors de ce rendez-vous annuel des passionnés de l’emblème de notre association, nous arpenterons quelques sites afin de traquer le Sabot de Vénus, la plus grande orchidée d’Europe. Cette journée participe au suivi scientifique et à la connaissance de cette incroyable orchidée dans une atmosphère de convivialité ! Fénay

