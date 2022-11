A vos vélos pour le Téléthon et autres animations Andancette Andancette Catégories d’évènement: Andancette

A vos vélos pour le Téléthon et autres animations Andancette, 3 décembre 2022

salle des fêtes annexe côté parking Andancette Drôme

2022-12-03 08:30:00

Drme Andancette Andance et Andancette se mobilisent pour vous proposer de nombreux challenges et animations.On vous attends motivés! Buvette, gâteaux décorations, etc.. +2boucles au choix : 30km ou 70km Vélo à assistance électrique autorisé. Pause café et casse croute. Andancette

