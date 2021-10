Toulouse Le Metronum Haute-Garonne, Toulouse A vos styles : Tremplin de musique et danse hip-hop Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

A vos styles : Tremplin de musique et danse hip-hop

Organisé par le Centre des Arts Urbains

C'est parti pour la 4ème édition de « À vos styles », un tremplin dédié aux musiques et danses hip-hop ! Au programme, des artistes émergents de haut vol !

Plus d'informations ici : https://www.facebook.com/CentredesArtsUrbainsOfficiel/

Pass sanitaire obligatoire : https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil

Le Metronum, le samedi 11 décembre 2021 à 20:00

