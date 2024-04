À vos souhaits – La Fabrique à Impros TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Théâtre d’improvisation. Edouard ne manque de rien, pourtant il s’ennuie dans un quotidien monotone rythmé par ses achats compulsifs. Il va se voir perturber par la rencontre avec un génie sorti d’une lampe magique qui va lui montrer la vie de trois personnages voyant leurs vœux s’exaucer. Comment va réagir Edouard à ces visions extraordinaires ? Le public donne à Lucas Prost trois personnages à incarner et trois vœux à exaucer. Il improvise ensuite seul leurs aventures. Ce spectacle parle de la vie, d’instant présent, de magie, d’amitié, de folie et de toutes autres choses…C’est drôle, c’est doux et explosif à la fois, c’est touchant. Écrit et interprété par Lucas Prost Mis en scène par Kevin Guéguen Durée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/