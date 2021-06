LES MONTS D'AUNAY Parking de l'antenne Les Monts d'Aunay A vos sens, partez… Parking de l’antenne LES MONTS D'AUNAY Catégorie d’évènement: Les Monts d'Aunay

Le mont Pinçon est connu pour son antenne. Mais y-a-t-il d’autres antennes dans le coin ? Oui, sur la tête de petites bêtes… il parait qu’il y a même des choses qui piquent, d’autres qui sentent bon et il y a pleins de couleurs différentes. Si j’ai aiguisé ta curiosité, n’hésite pas à me rejoindre… (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Le mont Pinçon regorge de couleurs, de formes, d’odeurs différentes. Venez découvrir ce point culminant grâce à des jeux qui mettront tous vos sens en éveil. (500m/2h) – Niveau 1 Parking de l’antenne le Plessis Grimoult,14770,LES MONTS D’AUNAY LES MONTS D’AUNAY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T16:00:00 2021-08-04T18:00:00

