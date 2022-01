A VOS PINCES, PRÊTS, DÉCORTIQUEZ ! Mamers, 4 mars 2022, Mamers.

A VOS PINCES, PRÊTS, DÉCORTIQUEZ ! Salle Saint Louis Rue du 115ème Régiment d’Infanterie Mamers

2022-03-04 18:00:00 – 2022-03-04 20:30:00 Salle Saint Louis Rue du 115ème Régiment d’Infanterie

Mamers Sarthe

A l’occasion de la nuit de la Chouette, retrouvez la LPO de la Sarthe pour une soirée découverte des chouettes et hiboux.

Après un premier temps de présentation de leurs modes de vies, de leurs incroyables capacités, prenez part à l’atelier de dissection et percer ainsi les mystères des pelotes de réjection !

Animation proposée dans le cadre de l’ABC Perseigne

Gratuit – Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33

Pass sanitaire obligatoire

Pour en savoir plus : https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agenda/a-vos-pinces–prets–decortiquez—_368.html

La chouette dans tous ses états !

