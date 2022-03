A vos pinceaux ! Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Après avoir découvert les fresques du musée, les enfants sont invités à en reproduire une en peinture. Visite/atelier pour les enfants de 3 à 6 ans. Dimanche 10 avril et mardi 25 octobre à 14h, durée : 1h. [Réservation obligatoire pour les enfants et adultes accompagnateurs.](https://my.weezevent.com/a-vos-pinceaux-visite-atelier-3-6-ans)

2€ en supplément de l’entrée du musée

Une rencontre avec un objet du musée, une fresque romaine, que les jeunes artistes sont ensuite invités à reproduire de façon très simple. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

