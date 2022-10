A vos pinceaux ! Atelier fresque

2022-10-26 14:00:00 – 2022-10-26 16:30:00 Retrouvez les gestes et techniques des artisans romains en vous essayant à la fresque. Venez réaliser votre propre peinture sur un enduit de chaux frais en vous inspirant des animaux dans les collections. Par Camille Lavenu et Élise Bonnefille médiatrices au musée



Informations pratiques

> Gratuit

> Enfants de 7 à 12 ans.

> Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 du lundi au vendredi de 08h à 12h et 13h à 16h Retrouvez les gestes et techniques des artisans romains en vous essayant à la fresque. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

