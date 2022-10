A vos pinceaux !

A vos pinceaux !, 25 octobre 2022, . A vos pinceaux !



2022-10-25 14:00:00 – 2022-10-25 15:00:00 Une rencontre avec un objet du musée, une fresque romaine, que les jeunes artistes sont ensuite invités à reproduire de façon très simple.

Après avoir découvert les fresques du musée, les enfants sont invités à en reproduire une en peinture.

Visite/atelier pour les enfants de 3 à 6 ans.

Réservation obligatoire pour les enfants et adultes accompagnateurs.

Information & réservations en ligne.

