A vos petites mains Musée des marais salants 44740 Batz sur mer Batz sur mer, mercredi 21 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T11:00:00+01:00 – 2024-02-21T11:40:00+01:00

Fin : 2024-03-07T15:30:00+01:00 – 2024-03-07T16:10:00+01:00

À vos petites mains

Animation sensorielle pour les 4-6 ans

Mercredi 21 février – Jeudis 29 février & 7 mars

11h et 15h30 – durée 40 min

Un temps ludique pour découvrir la matière : toucher, malaxer, mais aussi créer.

Avec cet atelier, pas question de rester les bras croisés !

Sur réservation, compris dans le billet d’entrée, présence d’un adulte accompagnant obligatoire

