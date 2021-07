Lille Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Lille, Nord À vos pestos ! Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

À vos pestos ! Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lille. À vos pestos !

Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur, le samedi 10 juillet à 15:30

Vous aimez le traditionnel pesto italien au basilic ? Alors vous aimerez préparer les nombreuses variantes-maison ! A base d’herbes fraîches, de plantes sauvages ou de légumes-feuilles défraîchis, les pestos-maison se conservent plusieurs jours et permettent de préparer sauces, tartinades ou vinaigrettes aux herbes en un tour de main… et en toute saison ! Pensez à amener 4 petits bocaux et un tablier. Vous pouvez venir environ une demi-heure avant le début de l’atelier. L’atelier se déroulera en extérieur sur la Ferme urbaine ou à l’intérieur si le temps n’est pas favorable.

Inscription sur place dans la limite des places disponible.

Atelier cuisine accompagné par Marion de Pois de Saveurs Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean Baptiste Lebas Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T15:30:00 2021-07-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Adresse 17 boulevard Jean Baptiste Lebas Ville Lille lieuville Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Lille