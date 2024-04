A vos Papilles ! Quain Jean Jaurès Audierne, mercredi 17 avril 2024.

A vos Papilles ! Quain Jean Jaurès Audierne Finistère

L’association A vos papilles se présente Qui sommes nous ? Que faisons nous pour les mangeurs et les producteurs locaux ? Comment nous rejoindre ? Présentation et dégustations des produits et jeux autour du goût. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 12:00:00

Quain Jean Jaurès Maison de l’Alimentation

Audierne 29770 Finistère Bretagne avospapilles@netcourrier.com

