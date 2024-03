A vos mesures Courseulles-sur-Mer, mardi 2 avril 2024.

A vos mesures Courseulles-sur-Mer Calvados

Jeudi

« à vos mesures » propose un éventail de compétences autour de l’univers Couture , destiné à donner forme aux souhaits et désirs d’une clientèle de particuliers ou de professionnels dont les besoins peuvent aller du geste le plus simple à une intervention plus technique. L’ensemble des savoir-faire est mis à votre service à domicile ou proche de vos contraintes géographiques, dans les délais que vous fixez.Le cœur de métier d’Audrey est le sur mesure, la retouche, la transformation et l’artisanat textile d’intérieur. La mise au point de produits, du prototypage à la production, fait également partie de son éventail de compétences.Son autre objectif est de sensibiliser à l’artisanat et de transmettre ses passions. Elle anime des cours de couture individuel et développe son concept d’atelier itinérant (jusqu’à 6 personnes) qu’elle se fera un plaisir d’organiser dans un contexte familial ou professionnel.Il vous est proposé un Atelier libre venez apprendre à utiliser votre machine à coudre ou votre surjeteuse en 2 heures, apportez votre projet personnel ou vos ouvrages en cours accessoires ou vêtements (patron/coupe/techniques, finitions /pose biais, passepoil, fermeture à glissière ou zip invisible/assemblages machine à coudre ou surjeteuse etc …) et rester le temps que vous voudrez !Renseignements et inscriptions par téléphone.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 09:00:00

fin : 2024-04-05 16:00:00

4 Rue Émile Héroult

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie avosmesurescotedenacre@outlook.fr

L’événement A vos mesures Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-13 par Calvados Attractivité