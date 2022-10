A vos masques, prêts, plongez

2022-10-23 11:00:00 11:00:00 – 2022-10-23 12:15:00 12:15:00 Nom : Arles-Rhône 3

Date : Ier siècle

Signe particulier : trouvé dans le Rhône et exposé au musée.



Mariniers, Marinières… venez écouter en famille l’histoire du chaland romain classé trésor national.



> Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

> Durée : 1h15



Dans le cadre de la manifestation « Dans les bras du Rhône ». Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière. Visites enrichies d’un livret, de jeux, d’activités… dernière mise à jour : 2022-10-10 par

