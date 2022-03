À vos masques les Piafs, et rendez-vous au carnaval! Les Amarres Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 26 mars s’annonce haut en couleur… Petit ou grand piaf, tous les oiseaux sont invités à vêtir leurs plus beaux plumages pour participer au carnaval «Drôles de Piaf!», organisé conjointement par l’Académie du Climat et les Amarres. De la Parade… Depuis un mois, les ateliers de création de costumes se sont déroulés à l’Académie du Climat, en préparation du carnaval du 26 mars. Pour celles et ceux qui souhaitent peaufiner leurs accoutrements, pas de panique, de nouveaux ateliers sont prévus le 26 mars, en début d’après-midi. L’ancienne mairie, transformée aujourd’hui en un lieu pour la transition écologique, vous accueille dès le samedi midi pour se remplir le gosier de bons petits plats. Durant le reste de l’après-midi, vous pouvez déambuler entre les stands maquillages, création de masques et autres banderoles. Revêtis de vos belles plumes et de vos becs crochus, vous pouvez ensuite vous faire tirer le piaf au studio photo, organisé par Photoclimat. Entre temps, venez découvrir l’exposition sur les moineaux de Paris, organisée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Pour vous échauffer avant la fête, un cours de danse collective est prévu à 16h30, avant un départ du défilé à 17h, aux sons de la Batucada Féministe. À vos masques, les amis les Piafs! … à la Grande Fête ! Après un arrêt place de la Bastille et sur le pont Austerlitz, la parade prend fin au tiers-lieu Les Amarres. Pour cette deuxième partie de la journée, les festivités s’enchaînent avec un défilé et un concours des costumes les plus fous. À 22h, un concert live s’empare de la piste de danse jusqu’à minuit, où un DJ set le remplace jusqu’au bout de la nuit. Drôles d’oiseaux, on veut vous entendre piailler! Les Amarres 24 quai d’Austerlitz Paris 75013 Contact : 01 71 28 13 66 bonjour@les-amarres.org https://www.facebook.com/events/467723265006021/ Date complète :

Marie Charbonnier

