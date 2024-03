À vos marques, prêts, partez ! Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 20 avril 2024.

À vos marques, prêts, partez ! Ambiance JO au Relais Nature : visez, tirez et comprenez le principe d’une chaine alimentaire. En parallèle, Mr Prodémots vous propose un atelier d’écriture autour des mots du sport et de la Nature. Samedi 20 avril, 14h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Pour les JO, le Relais Nature accueille une épreuve de basketball : placez-vous, tenez le ballon, visez, tirez et comprenez le principe d’une chaine alimentaire. En parallèle, Les Écoutes-Lire vous proposent un atelier d’écriture ludique et accessible à tous autour des mots du sport et de la Nature. Aucun besoin d’être un prix Goncourt ou d’avoir publié un roman ! Laissez-vous tranquillement guider par le coach Mr Prodémots : il vous proposera de petits exercices d’écriture avec des contraintes, consignes à respecter, des matchs par équipe… Le vocabulaire du sport et celui de la Nature fusionneront sous votre plume et créeront des textes poétiques, farfelus, imaginaires, humoristiques, profonds ou légers. Alors à vos marques, prêts, partez !

Rendez-vous : à partir de 14 h

Bon à savoir : entrée gratuite pour tous !

Durée : l’après-midi

Horaires ateliers : 14 h – 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Nature Sport

Madeleine Taine