A vos marques, prêts, Parade(s) ! Centre La Boule Nanterre, mercredi 28 février 2024.

A vos marques, prêts, Parade(s) ! Les Grandes Personnes – Pauline De Coulhac 28 février – 24 juillet Centre La Boule Ateliers gratuits et sur inscription, représentation gratuite et en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T14:00:00+01:00 – 2024-02-28T20:00:00+01:00

Fin : 2024-07-24T10:00:00+02:00 – 2024-07-24T20:00:00+02:00

A la demande de la direction du festival Parade(s), la compagnie Les Grandes Personnes va concevoir une parade participative tournée vers l’univers du sport, en écho aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Au-delà de la figure du champion, c’est l’aventure commune que constitue le sport que la compagnie souhaite mettre en exergue à la rencontre des Nanterriens et Nanterriennes. Il s’agit de cultiver cette effervescence collective qui permet tous les rêves. Tant parmi les géants mobilisés que parmi les équipes de participant.es, la parade met aussi en valeur l’engagement pour le collectif et la diversité culturelle et générationnelle nanterrienne.

La compagnie les Grandes Personnes est soutenue par la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, la Ville d’Aubervilliers et la Villa Mais d’Ici. Ce projet est soutenu par le festival Parade(s) et la ville de Nanterre.

