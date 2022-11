A vos manettes ! Parties de Switch Secondigny Secondigny Catégories d’évènement: Deux-Svres

Secondigny

A vos manettes ! Parties de Switch Secondigny, 3 décembre 2022, Secondigny. A vos manettes ! Parties de Switch

21 Rue de l’Anjou Médiathèque Secondigny Deux-Svres Médiathèque 21 Rue de l’Anjou

2022-12-03 – 2022-12-03

Médiathèque 21 Rue de l’Anjou

Secondigny

Deux-Svres Secondigny EUR Switcher à la médiathèque, ça vous dit ? Retrouvez-nous dans le salon de la médiathèque pour des parties de Switch endiablées ! Tous les samedis de 10h à 12h à la médiathèque de Secondigny. Switcher à la médiathèque, ça vous dit ? Retrouvez-nous dans le salon de la médiathèque pour des parties de Switch endiablées ! Tous les samedis de 10h à 12h à la médiathèque de Secondigny. +33 5 49 94 90 42 À vos manettes !

Médiathèque 21 Rue de l’Anjou Secondigny

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Secondigny Autres Lieu Secondigny Adresse Secondigny Deux-Svres Médiathèque 21 Rue de l'Anjou Ville Secondigny lieuville Médiathèque 21 Rue de l'Anjou Secondigny Departement Deux-Svres

Secondigny Secondigny Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/secondigny/

A vos manettes ! Parties de Switch Secondigny 2022-12-03 was last modified: by A vos manettes ! Parties de Switch Secondigny Secondigny 3 décembre 2022 21 Rue de l'Anjou Médiathèque Secondigny Deux-Svres Deux-Svres Secondigny

Secondigny Deux-Svres