Montluçon Montluçon Allier, Montluçon À vos Manettes ! Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

À vos Manettes ! Montluçon, 8 décembre 2021, Montluçon. À vos Manettes ! Espace Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

2021-12-08 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-08 15:15:00 15:15:00 Espace Boris-Vian 27 rue des Faucheroux

Montluçon Allier Montluçon Allier Séances de jeux vidéo de 45 minutes pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Gratuit, sur inscription dans les médiathèques. +33 4 70 05 54 45 http://mediatheques.agglo-montlucon.fr/ Espace Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OTI Vallée du Coeur de France Allier Tourisme – source : Apidae TourismeAllier Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Espace Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Ville Montluçon lieuville Espace Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon